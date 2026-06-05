Лідери Британії, Франції та Німеччини готують зустріч із Зеленським для обговорення переговорів з рф – Bloomberg

Європейські союзники шукають шлях до прямих переговорів між Україною та росією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готуються до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запланованої на вечір неділі у Лондоні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Плани Зеленського, однак, ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена.

Головною темою переговорів стане пошук шляхів залучення росії до мирного процесу. Париж, Лондон та Берлін вважають, що наразі існує можливість активізувати дипломатичні зусилля та наблизити початок реальних переговорів між сторонами конфлікту.

Макрон підтвердив майбутню зустріч, виступаючи на саміті ЄС – Західні Балкани в Чорногорії. "Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та кремлем. Саме європейці можуть допомогти", – заявив французький президент.

Лідери трьох країн прагнуть сформувати єдиний європейський фронт у момент, коли адміністрація Трампа, за оцінками спостерігачів, відійшла на другий план у питанні українського врегулювання.

Тло для зустрічі формує і ситуація на полі бою: Україна нарощує успіхи в ударах безпілотників углиб російської території. Зеленський нещодавно заявив, що від початку 2026 року українські сили звільнили та утримують під контролем 590 квадратних кілометрів території, і підкреслив, що українські позиції зараз є сильнішими, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, путін відкинув ідею участі європейських лідерів у переговорах щодо припинення війни в Україні та наполіг на мирній угоді, яка була укладена між ним та Трампом на Алясці.