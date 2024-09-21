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ПОЛІТИКА

Лідери четвірки оголосять про нові заходи з морської безпеки на тлі загроз з боку Китаю

21 вересня 2024, 16:31
Лідери четвірки оголосять про нові заходи з морської безпеки на тлі загроз з боку Китаю
Фото: Міноборони РФ
Лідери країн "четвірки" проведуть зустріч.

Лідери Австралії, Індії, Японії та США в суботу, 21 вересня, оголосять про плани щодо нових ініціатив у сфері безпеки в Індійському океані, коли американський президент Джо Байден прийматиме колег із країн “четвірки” (Quad).

Про це повідомляє Reuters.

Група Quad об'єднує США, Японію, Австралію та Індію.

Байден вітатиме прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбаніза, прем'єра Індії Нарендру Моді й прем'єра Японії Фуміо Кішіду на чотиристоронній зустрічі в Штатах, щоб підкреслити важливість збереження Quad, яку він вважає своїм важливим зовнішньополітичним досягненням, до того, як залишить посаду після президентських виборів у США.

Високопосадовці адміністрації Байдена розповіли журналістам, що лідери оголосять про плани розширення Індо-Тихоокеанського партнерства. Зокрема, вони оголосять про план спільних операцій берегової охорони, а також посилення співпраці у сфері військової логістики.

Крім того, планується активізація роботи з надання критично важливих і безпекових технологій, включаючи нову відкриту мережу радіодоступу, островам Тихого океану і Південно-Східній Азії - регіонам інтенсивної конкуренції з Китаєм.

Суботня зустріч стане шостим самітом лідерів країн групи.

Аналітики вважають, що нові ініціативи з морської безпеки в той час, коли Пекін посилює тиск у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, стануть сигналом для Китаю. Це також означатиме подальше зміщення акценту в діяльності Quad на питання безпеки, що відображає зростання занепокоєння щодо намірів Пекіна.

Експерт з політики Азії Ліза Кертіс зазначає, що Індія, яка не входить до жодного військового альянсу, занепокоєна сприйняттям того, що Quad може мілітаризувати Індо-Тихоокеанський регіон.

"Але я думаю, що нещодавня морська агресія Китаю може змінити ситуацію для Індії та спонукати її стати більш відкритою до ідеї співпраці в межах Quad у сфері безпеки", - сказала вона.

Албаніз заявив журналістам у четвер, 19 вересня, що Канберра й Вашингтон поділяють занепокоєння щодо амбіцій Китаю у сфері безпеки на тихоокеанських островах, де Пекін прагне відігравати все більшу роль.

"Ми будемо обговорювати шляхи, якими можемо надати подальшу підтримку країнам, що розвиваються в регіоні, в тому числі дії, які вживаємо разом щодо зміни клімату і підтримки їх енергетичної безпеки", - заявив він.

СШАЯпоніяКитайАвстраліяІндіясаміт

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