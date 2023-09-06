Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Лідери демократів та республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні – Reuters

06 вересня 2023, 09:37
Лідери демократів та республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні – Reuters
Фото: Укрінформ
Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів.

Законодавці повернулися до Вашингтона після канікул, зіткнувшись із жорсткими термінами ухвалення законопроектів про витрати.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

"Ми також маємо продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше, ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти сил путіна знаходиться в самому розпалі", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи Сенат 5 вересня після серпневих канікул.

Як зазначив лідер республіканців Мітч МакКоннелл, головним пріоритетом Сенату має бути забезпечення безпеки американського народу. "І цього місяця ми матимемо шанс зробити це за рахунок додаткових асигнувань на невідкладні пріоритети національної безпеки і допомоги при стихійних лихах", - заявив він.

"Нам необхідно продовжувати інвестувати в американську оборонно-промислову базу, щоб підтримати наших партнерів у сьогоднішній боротьбі та допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", - сказав МакКоннел.

Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам у Білому домі, що адміністрація тісно співпрацює як із Сенатом, так і з Палатою представників над пакетом додаткової допомоги, фінансування якого передбачається до кінця 2023 року.

Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування. "Розмови були конструктивними, вони були позитивними та предметними, і ми очікуємо, що зможемо знайти розумний пакет, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібне", - сказав він.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Прохання Байдена про допомогу Україні прозвучало в той час, коли перед законодавцями стоїть 1 жовтня крайній термін для ухвалення хоча б короткострокового законопроекту про витрати, інакше їм загрожує закриття уряду.

Сенат СШАвійнапідтримка України

Останні матеріали

Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється