Лідери G7 готові підтримати новий уряд Сирії за умови поваги до прав людини

Відповідна заява може бути опублікована вже цього тижня.

Лідери країн G7 готові підтримати новий уряд Сирії, якщо перехідний процес відбуватиметься з повагою до верховенства права, а також до релігійних та етнічних меншин у країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"G7 сподівається, що всі опозиційні групи, які прагнуть взяти участь в управлінні Сирією, продемонструють свою відданість правам усіх сирійців", - йдеться в проєкті заяви, яку група планує оприлюднити пізніше цього тижня.

Країни G7 хотіли б бачити безпечне повернення громадян, які втекли з Сирії за часів правління диктатора Башара Асада, режим якого зазнав краху на вихідних.

"Після десятиліть звірств, скоєних режимом Асада, ми залишаємося з народом Сирії", - йдеться в проєкті заяви.

Текст заяви ще може змінитися до того, як вона буде опублікована.

Багато сирійських біженців втекли на захід до Європи на тлі війни, яка почалася в Сирії в 2011 році, в тому числі до Німеччини, яка є членом G7.

Спеціальний представник ООН у справах Сирії заявив сьогодні, що європейські країни не повинні поспішати з репатріацією сирійських біженців додому після падіння уряду Башара Асада, і закликав іноземних гравців, в тому числі Ізраїль, не втручатися військовим шляхом. Через три дні після повалення Асада Сирія залишається в стані безладу.