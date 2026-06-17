Лідери G7 розглянуть надання Україні ліцензій для виробництва зброї, обіцяють допомогти з ППО
17 червня 2026, 09:09
Фото: Getty Images
Серед іншого, лідери країн G7 погодилися надати допомогу в енергетичному секторі.
Країни "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.
Про це йдеться в заяві лідерів "Великої сімки" – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади.
Окрім того, країни погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії, "щоб підтримати й пришвидшити новий імпульс" на полі бою, який спостерігають протягом останніх місяців. Серед іншого, лідери країн G7 погодилися надати допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна "могла пережити наступну зиму". Також "сімка" взяла на себе зобов’язання посилити тиск на російську військову економіку – посилити санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп "позитивно" поставився до питання допомоги Україні з ракетами та надання ліцензій на виробництво американської зброї.
"У США виробництво не настільки велике, як наші потреби. Нам потрібні ліцензії. У нас є різні можливості. Виробляти системи Patriot та ракети — складно, я знаю це, у мене було багато зустрічей і розмов із компаніями, я глибоко у цій темі. Але ми все одно хочемо збільшення виробництва, якщо вони згодні із цим. І якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він був позитивним. А коли президент Трамп позитивний, я сподіваюся, що це означає "так"", – сказав Зеленський.
Попри це, він наголосив на важливості знайти європейську дешевшу альтернативу озброєння проти балістики.