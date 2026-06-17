Лідери G7 розглянуть надання Україні ліцензій для виробництва зброї, обіцяють допомогти з ППО

Країни "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп "позитивно" поставився до питання допомоги Україні з ракетами та надання ліцензій на виробництво американської зброї.

"У США виробництво не настільки велике, як наші потреби. Нам потрібні ліцензії. У нас є різні можливості. Виробляти системи Patriot та ракети — складно, я знаю це, у мене було багато зустрічей і розмов із компаніями, я глибоко у цій темі. Але ми все одно хочемо збільшення виробництва, якщо вони згодні із цим. І якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він був позитивним. А коли президент Трамп позитивний, я сподіваюся, що це означає "так"", – сказав Зеленський.

Попри це, він наголосив на важливості знайти європейську дешевшу альтернативу озброєння проти балістики.