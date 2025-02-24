Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф
24 лютого 2025, 08:55
Їх зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво "Укрзалізниці".
У Київ зранку 24 лютого прибули президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це повідомляє "Суспільне".
Від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво "Укрзалізниці".
Про свій візит до Києва Науседа написав у соцмережі Х.
"Я щойно приїхав до Києва. Минуло рівно три роки від початку жорстокого повномасштабного військового вторгнення росії. Україна та її народ пережили незліченні труднощі, але залишаються гордими та незламними. Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо це робити й надалі", – йдеться у повідомленні.
Рінкевичс також повідомив про візит в Україну.
"Три роки тому як міністр закордонних справ Латвії я був у Києві, коли росія почала свій повномасштабний неспровокований напад на Україну. Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку та захоплення хороброму українському народу", – зазначив він.
Міхал закликав прискорити підтримку України.
"Останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості. Лише Україна має визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але для цього потрібні дії", – написав він.