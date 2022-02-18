ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери країн G7 проведуть наступного четверга, 24 лютого, відеоконференцію, темою якої стане ситуація навколо України, зустріч відбудеться в рамках німецького головування у "сімці".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо України
Обговорюватимуться геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні
Фото: ВВС
Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер.
"Буде обговорено, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні", - сказав він журналістам у Берліні в п'ятницю.
Запрошувальною стороною на зустрічі виступає канцлер ФРН Олаф Шольц, зустріч відбудеться у межах підготовки до саміту G7. Він пройде у баварських Альпах в Елльмау 26-28 червня. В Елльмау відбувався і минулий саміт під головуванням Німеччини, тоді канцлером була Ангела Меркель.
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