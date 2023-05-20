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Лідери країн G7 засудили рф та закликали до тривалого миру в Україні – The Guardian

20 травня 2023, 13:21
Лідери країн G7 засудили рф та закликали до тривалого миру в Україні – The Guardian
На саміті G7 у Японії заявили, що росія порушила міжнародне право.

Японія, США, Італія, Канада, Франція, Великобританія, Німеччина засудили російську агресію проти України в заключному комюніке саміту G7. Лідери пообіцяли надавати Києву підтримку "доти, доки це необхідно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру".

Про це повідомляє видання The Guardian.

Держави "Великої сімки" назвали війну, розв'язану рф, серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй.  

"Жорстока агресивна війна росії є загрозою всьому світу в порушення фундаментальних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України доти, поки це необхідно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру", – сказано в офіційному повідомленні.

Країни G7 зобов'язалися посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу Києву, а також "збільшити витрати росії та тих, хто підтримує її війну".

Також у комюніке сказано, що світові лідери продовжуватимуть протидіяти негативним наслідкам війни для решти світу, особливо для найбільш уразливих груп населення.

російська агресіяСаміт G7росія окупантивійна в Україні

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