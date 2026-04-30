Лідери країн ЄС на 9 травня повинні їхати не в москву, а в Київ – речниця Єврокомісії
30 квітня 2026, 15:55
кремль використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.
В Європейському союзі вважають, що коли мова заходить про святкування 9 травня, то лідери як країн-членів ЄС так і країн-кандидатів, мають відвідати Київ, а не москву, яка використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.
Про це заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, передає "Інтерфакс-Україна".
Так вона прокоментувала можливі наслідки для лідерів в разі їх участі в заходаху москві, як це було минулого року, коли до москви приїхали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич.
"Коли йдеться про 9 травня, ми святкуємо Європу та все, що вона символізує, а саме – мир, єдність, процвітання та безпеку. Все те, що росія не відстоює. Тож коли йдеться про те, що 9 травня символізує для росії, йдеться про використання святкувань кінця Другої світової війни для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо ви хочете висловити підтримку, то вам потрібно бути в Києві, а не в москві", – сказала Гіппер.
Нагадаємо, що у москві планують масштабні обмеження мобільного зв’язку напередодні 9 травня. Як повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела в телеком-галузі, перебої очікуються 5, 7 та 9 травня.