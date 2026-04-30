​​Лідери країн ЄС на 9 травня повинні їхати не в москву, а в Київ – речниця Єврокомісії

В Європейському союзі вважають, що коли мова заходить про святкування 9 травня, то лідери як країн-членів ЄС так і країн-кандидатів, мають відвідати Київ, а не москву, яка використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, передає "Інтерфакс-Україна".

Так вона прокоментувала можливі наслідки для лідерів в разі їх участі в заходаху москві, як це було минулого року, коли до москви приїхали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич.