Лідери країн ЄС на неформальній зустрічі в Порту можуть обговорити відносини з Росією

Стратегічні дебати про Росію, як і раніше, в плані Європейської ради

"Що стосується наших відносин з Росією, це також питання, яке може бути поставлене деякими керівниками держав-членів", - повідомив напередодні журналістам у Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, який коментував представникам ЗМІ на умовах анонімності порядок денний майбутньої наради ЄС на вищому рівні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель не назвав російську тему в своєму листі-запрошенні главам держав і урядів країн ЄС на неформальну зустріч у Порту 7-8 травня, проте розмова про Росію на цьому саміті очікується, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується наших відносин з Росією, це також питання, яке може бути поставлене деякими керівниками держав-членів", - повідомив напередодні журналістам у Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, який коментував представникам ЗМІ на умовах анонімності порядок денний майбутньої наради ЄС на вищому рівні.

"Ви бачили недавній розвиток подій. Зокрема, в Чеській Республіці, а також у Болгарії. Голова Європейського парламенту (Давид) Сассолі, заступник голови Європейської комісії (Віра) Юрова були внесені в список осіб, яким заборонено приїжджати в Росію. Тобто ми чекаємо, що лідери будуть про це говорити, не дивлячись на передбачену пізніше в травні (на саміті Євросоюзу 25 травня - ІФ) стратегічну дискусію", - пояснив функціонер ЄС.

Він додав, що стратегічні дебати про Росію, як і раніше, в плані Європейської ради, але "іноді події не дають відкладати такі дискусії між керівниками".

Голова Європейської ради Шарль Мішель у середу в листі-запрошенні главам держав і урядів країн Євросоюзу зазначив, що учасники зустрічі торкнуться "питання міжнародного значення", але при цьому не уточнив їх тематику.

Разом із тим, як випливає з листа глави Євроради, основна увага неформального саміту буде зосереджена на соціально-економічній проблематиці і переговорах з Індією.

"Після конференції високого рівня, організованої португальським головуванням (Ради ЄС) 7 травня і присвяченій соціальним питанням, у нас відбудеться робоча вечеря, на якій ми розглянемо ситуацію з COVID-19 і підготуємо нараду лідерів ЄС та Індії на наступний день", - написав Мішель у запрошенні, опублікованому в Брюсселі.

У ньому він повідомляє, що "ранкова дискусія 8 травня буде зосереджена на тому, як ми можемо найкращим чином забезпечити інклюзивне відновлення (економіки), за якого освіта і досвід будуть в основі наших політичних дій".

Мішель заявив, що лідери зосередять увагу на способах створення робочих місць і підвищенні їх якості, а також на боротьбі з бідністю і соціальною ізоляцією.

"Ми також розглянемо, як підтримати всіх, хто постраждав від кризи COVID-19 і хто, наприклад, зіткнувся з втратами для своєї освіти, професійної підготовки або участі на ринку праці", - пообіцяв він.

"Декларація Порту, яку ми розраховуємо прийняти на цій зустрічі, представить наше бачення амбітного цифрового, екологічного і справедливого перехідного періоду Європи", - зазначив голова Євроради.

Потім, повідомив він, до європейських лідерів відеозв'язком приєднається індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді для обговорення зміцнення співпраці між ЄС та Індією.

"Голова (Євро) комісії проінформує нас про останній розвиток у торгівлі з Індією. Наша зустріч проходить на драматичному тлі пандемії COVID-19, яка недавно вразила Індію, якій ЄС і держави-члени надають підтримку. Крім цього безпосереднього пріоритету, ми обговоримо, як зміцнити наше стратегічне партнерство з Індією", - написав Мішель у листі-запрошенні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив у вівторок, що "сподівається і очікує" на зустріч зі своїм російським колегою під час запланованого в червні візиту до Європи.