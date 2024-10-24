Лідери Південної Кореї та Польщі засудили відправку північнокорейських військ до росії

Сеул постачає Варшаві танки K-2.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та польський лідер Анджей Дуда засудили відправку північнокорейських військ до рф для подальшої участі у війні в Україні. Політики назвали допомогу КНДР глобальною загрозою безпеці.

Про це пише Reuters з посиланням на офіс Юна.

"Ми погодилися, що відправка Північною Кореєю військ до росії є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН і є провокацією, яка виходить за межі Корейського півострова та Європи, щоб загрожувати глобальній безпеці", — заявив президент Південної Кореї.

Зазначається, що лідери провели зустріч, за підсумками якої домовилися завершити контракт на експорт південнокорейських танків K-2 до Польщі до кінця року. Південнокорейський лідер заявив, що Сеул та Варшава створять новий форум для оборонного діалогу та тісно співпрацюватимуть у питаннях безпеки, які стосуються їхніх країн.

Раніше повідомлялось, що північнокорейські війська, яких замаскували під бурятів та якутів, були відправлені, аби допомогти росії повернути Курську область, яку з серпня частково утримують Сили оборони України. Про це свідчать відеоматеріали, які опублікувала розвідувальна служба Південної Кореї.