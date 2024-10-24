Лідери Південної Кореї та Польщі засудили відправку північнокорейських військ до росії
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та польський лідер Анджей Дуда засудили відправку північнокорейських військ до рф для подальшої участі у війні в Україні. Політики назвали допомогу КНДР глобальною загрозою безпеці.
Про це пише Reuters з посиланням на офіс Юна.
"Ми погодилися, що відправка Північною Кореєю військ до росії є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН і є провокацією, яка виходить за межі Корейського півострова та Європи, щоб загрожувати глобальній безпеці", — заявив президент Південної Кореї.
Зазначається, що лідери провели зустріч, за підсумками якої домовилися завершити контракт на експорт південнокорейських танків K-2 до Польщі до кінця року. Південнокорейський лідер заявив, що Сеул та Варшава створять новий форум для оборонного діалогу та тісно співпрацюватимуть у питаннях безпеки, які стосуються їхніх країн.
Раніше повідомлялось, що північнокорейські війська, яких замаскували під бурятів та якутів, були відправлені, аби допомогти росії повернути Курську область, яку з серпня частково утримують Сили оборони України. Про це свідчать відеоматеріали, які опублікувала розвідувальна служба Південної Кореї.