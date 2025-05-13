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Лідери ЄС готові зустрітися з Зеленським і путіним, перш ніж просити США ввести нові санкції – Bloomberg

13 травня 2025, 10:11
Лідери ЄС готові зустрітися з Зеленським і путіним, перш ніж просити США ввести нові санкції – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Ймовірна зустріч має відбутись вже в цей четвер.

Європейські лідери дочекаються ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським Володимиром путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти кремля.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Про "прив'язку" нових жорстких санкцій щодо країни-агресора агенції розповіли "знайомі з таким питанням" джерела, пише видання. 

Журналісти пишуть, що співрозмовники на умовах анонімності сказали, що після розмов між офіційними особами США і Європи стало зрозуміло, що Вашингтон хоче дати можливість для переговорів між росією та Україною, які орієнтовно відбудуться в цей четвер, 15 травня, перш ніж посилити тиск на путіна.

В разі, якщо президент рф відмовиться від зустрічі з Зеленським, або кремль не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню під час переговорів у Стамбулі - європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти рф.

В Держдепі США наразі не прокоментували цю інформацію.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

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