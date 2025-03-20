Лідери ЄС висловили скептицизм щодо спроб Трампа встановити перемир'я між Україною та росією
Лідери Європейського Союзу обговорили спроби президента США Дональда Трампа щодо спроб перемир'я між Україною та росією. Вони погодились з тим, що "жодних реальних переговорів наразі не ведеться".
Про це повідомляє Sky News.
Зокрема, лідери ЄС висловили глибокий скептицизм з приводу того, що російський диктатор владімір путін серйозно має намір домагатися припинення розв'язаного ним конфлікту.
"Вони обговорили ситуацію в Україні та перебіг переговорів під керівництвом США. Було висловлено спільну думку, що наразі жодних реальних переговорів не ведеться", - сказано у їх заяві.
Вони також обговорили, як підтримати Україну в політичному і військовому плані. Однак Угорщина відмовилась підписати спільний текст заяви.
"Європейська рада закликає росію проявити реальну політичну волю для припинення війни", - йдеться в тексті, який відмовився підтримати Віктор Орбан.
Лідери 26 країн ЄС наголошують, що шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх викрадених українських дітей.
В ЄС висловили готовність посилити тиск на росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій і посилення примусового виконання наявних заходів.
Заморожені росактиви мають залишатись такими, доки росія не припинить свою війну проти України і не компенсує завдані їй збитки.