Лідери ЄС висловили скептицизм щодо спроб Трампа встановити перемир'я між Україною та росією

В ЄС висловили готовність посилити тиск на росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій.

Лідери Європейського Союзу обговорили спроби президента США Дональда Трампа щодо спроб перемир'я між Україною та росією. Вони погодились з тим, що "жодних реальних переговорів наразі не ведеться".

Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, лідери ЄС висловили глибокий скептицизм з приводу того, що російський диктатор владімір путін серйозно має намір домагатися припинення розв'язаного ним конфлікту.

"Вони обговорили ситуацію в Україні та перебіг переговорів під керівництвом США. Було висловлено спільну думку, що наразі жодних реальних переговорів не ведеться", - сказано у їх заяві.

Вони також обговорили, як підтримати Україну в політичному і військовому плані. Однак Угорщина відмовилась підписати спільний текст заяви.

"Європейська рада закликає росію проявити реальну політичну волю для припинення війни", - йдеться в тексті, який відмовився підтримати Віктор Орбан.

Лідери 26 країн ЄС наголошують, що шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх викрадених українських дітей.

В ЄС висловили готовність посилити тиск на росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій і посилення примусового виконання наявних заходів.

Заморожені росактиви мають залишатись такими, доки росія не припинить свою війну проти України і не компенсує завдані їй збитки.