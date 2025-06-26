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ПОЛІТИКА

Лідери ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення санкцій проти рф і тарифів США

26 червня 2025, 11:30
Лідери ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення санкцій проти рф і тарифів США
Фото: Укрінформ
Зустріч завершиться заявою, яка визначить порядок денний ЄС на наступні чотири місяці.

Лідери 27 країн Європейського Союзу в четвер, 26 червня, зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити посилення санкцій проти росії, шляхи запобігання новим американським тарифам і ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє AP.

Більшість європейських лідерів прибудуть з короткого, але насиченого саміту НАТО, де пообіцяли суттєво збільшити витрати на оборону. Президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту ЄС через відеозв'язок. Війна росії проти України залишається головним предметом занепокоєння для Союзу.

Європейські лідери обговорюватимуть 18-й пакет санкцій проти росії і те, чи варто змінювати граничну ціну на російську нафту — заходи, проти яких виступають деякі країни ЄС, оскільки це може призвести до підвищення цін на енергоносії.

Тим часом, тарифні погрози президента США Дональда Трампа також тиснуть на ЄС: Брюссель веде переговори про торговельну угоду від імені всіх 27 країн-членів. У середу, 25 червня, Трамп розкритикував Іспанію за те, що країна не витрачає більше коштів на оборону, і допустив ще більші тарифи.

Європейські лідери також стурбовані наслідками воєн на Близькому Сході, і ЄС наполягає на відновленні переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерана.

Серед країн ЄС є внутрішні розбіжності, які необхідно подолати. Зокрема, європейські лідери розділилися через питання підходу до Ізраїлю на тлі війни в Газі. Тим часом ліві партії критикують на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн за відхід від кліматичного лідерства ЄС на користь військових інвестицій.

Оборона і безпека, ймовірно, будуть головними питаннями зустрічі лідерів ЄС. Саміт завершиться заявою, яка визначить порядок денний Союзу на наступні чотири місяці та може розглядатися як показник політичних настроїв у Європі щодо основних регіональних і глобальних питань.

Дональд ТрампмитаЄвросоюзсанкціі проти росії

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