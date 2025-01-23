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ПОЛІТИКА

Лідери Європи в Давосі обговорили стратегії підтримки України та шляхи досягнення миру

23 січня 2025, 11:41
Лідери Європи в Давосі обговорили стратегії підтримки України та шляхи досягнення миру
Фото: Укрінформ
Польща, Бельгія та Фінляндія визначили ключові кроки для посилення санкцій проти росії.

На "Українському сніданку" в Давосі лідери європейських країн поділилися своїми думками щодо подальшої підтримки України та стратегії досягнення миру в контексті повномасштабної війни, розв'язаної росією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Захід має застосувати всі методи, щоб змусити владіміра путіна благати про мирні переговори, підкресливши, що мир не може бути досягнутий без реальних кроків для примусу до миру з боку росії. Він також підтримав слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте про те, що війна в Україні є глобальним конфліктом, який потребує глобального вирішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо висловив думку, що російська економіка може витримати ще рік у стані війни. За його словами, для зниження цього потенціалу необхідно посилити санкції проти рф, зокрема щодо скрапленого природного газу і добрив. Він підкреслив, що довгострокові санкції повинні залишатися основним інструментом тиску на росію.

Президент Фінляндії Александр Стубб поділився своїм баченням стратегії перемоги України, яка має три етапи. Перший — це фінансова, військова та політична підтримка України в короткотерміновій перспективі. Другий етап, що триватиме від трьох до шести місяців, передбачає початок переговорів з позиції сили, коли Україна буде готова вести діалог з росією. Третій етап — відновлення та відбудова України, а також інтеграція країни до ЄС і НАТО, що, на думку Стубба, є ключем до поразки путіна.

Усі ці заяви відображають єдність європейських лідерів у підтримці України та важливість продовження санкційної політики та стратегічного плану для досягнення миру.

ФранціяПольщавійнаБельгіяДавоссанкціі проти росіїпідтримка України

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