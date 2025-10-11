Лікарі оприлюднили результати медогляду Трампа: “відмінний стан здоров’я”

Зокрема, “серцева форма” 79-річного президента відповідає 65-річному чоловіку.

Колишній президент США Дональд Трамп перебуває у відмінному стані здоров’я. Про це йдеться у висновку його особистого лікаря після планового медичного обстеження.

Про це передає агенція Associated Press.

У п’ятницю вранці Трамп провів близько трьох годин у Національному військовому медичному центрі Волтера Ріда. Огляд включав сучасну діагностику, лабораторні аналізи, профілактичні тести та щеплення — зокрема щорічну вакцину від грипу та бустер від COVID-19.

У доповіді, оприлюдненій Білим домом, лікар Стівен Барбабелла зазначив, що Трамп "має високі показники здоров’я серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної систем". За його словами, так званий “серцевий вік” Трампа становить приблизно 65 років, що на 14 років менше за його фактичний - 79.

Медогляд проводився, зокрема, для оцінки готовності до запланованих міжнародних поїздок. Вже цими вихідними Трамп має вирушити на Близький Схід, а наприкінці жовтня до Азії.