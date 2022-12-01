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Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень

А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень
Кабінет міністрів постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу.
Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень Фото: з вільних джерел
Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня.
 
А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.
 
Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.
 
Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.
 
Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.
 
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12 01 2022 16:54
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