CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям та медперсоналу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень
А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень
Фото: з вільних джерел
Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня.
А саме, мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах повний робочий день встановили на рівні 20 тисяч гривень.
Для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) за таких умов "мінімалка" становитиме 13 500 грн.
Зазначається, що лікарі, які залучені лише до надання первинної медичної допомоги (або фахівців з команди такого лікаря) зможуть отримати підвищені зарплати лише якщо його обрали понад 70% пацієнтів оптимального обсягу.
Якщо ж лікар чи фахівець працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.
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12 01 2022 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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