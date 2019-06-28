Ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову присвоїли звання "Героя України"

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про присвоєння звання Герой України" трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції – Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та посмертно Борису Баранову.

"Старший інженер-механік реакторного цеху ДП "Чорнобильська АЕС" у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року. Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС", – ідеться у повідомлення на сайті президента, інформує "Громадське".

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.