Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Ліки за "ковідну тисячу": скільки купили за тиждень

Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн
За програмою "єПідтримка" українці витратили понад 88 млн грн для купівлі ліків - загалом з початку запуску програми перерахували 7,35 млрд грн, з них витратили - майже 2 млрд грн.
Ліки за "ковідну тисячу": скільки купили за тиждень Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Мінекономіки, пише Економічна правда.

Там нагадали, що можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.

"Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.

Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

  • книжкові магазини - 705 млн грн;
  • кінотеатри - 488 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги - 249 млн грн
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення - 242 млн грн;
  • спорт - 222 млн грн;
  • ліки - 88 млн грн.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють, кажуть в уряді.

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - додали там.

Нагадаємо, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2022 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.