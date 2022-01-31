Ліки за "ковідну тисячу": скільки купили за тиждень
Про це повідомляє Мінекономіки, пише Економічна правда.
Там нагадали, що можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.
"Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.
Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
Найпопулярнішими за видами витрат стали:
- книжкові магазини - 705 млн грн;
- кінотеатри - 488 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги - 249 млн грн
- залізничні та авіа пасажирські перевезення - 242 млн грн;
- спорт - 222 млн грн;
- ліки - 88 млн грн.
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року.
Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють, кажуть в уряді.
"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - додали там.
Нагадаємо, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних
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