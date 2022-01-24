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Ліки за програмою "єПідтримка" можна буде придбати онлайн

З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього
У рамках державної програми "єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, можна буде придбати ліки у звичайних аптечних закладах та в інтернет-аптеках.
Ліки за програмою "єПідтримка" можна буде придбати онлайн Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.
 
«З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього», - написав він.
 
Як повідомлялося, з 19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка», що передбачає виплату 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку «Дія» «зелений» COVID-сертифікат вакцинації.
 
Уряд 19 січня дозволив повністю вакцинованим українцям віком від 60 років з 24 січня витрачати кошти, отримані за програмою, на ліки.
 
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24 01 2022 13:51
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