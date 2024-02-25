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Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 км, активні бойові дії – на 1200 км — Умєров

25 лютого 2024, 12:53
Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 км, активні бойові дії – на 1200 км — Умєров
Фото: Народний фронт/facebook.com
Міністр оборони повідомив, що на основі бойового досвіду держава розробляє рекомендації для виробників озброєння.

Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров  на форумі "Україна. Рік 2024".

Він сказав, що Україна має безпрецедентний досвід застосування світової сучасної зброї. Також вона – єдина країна, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російської армії на полі бою.

"Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони", – сказав Умєров. 

На основі бойового досвіду держава розробляє рекомендації для виробників озброєння. 

"Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі", – додав Умєров.

На останньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про створення спільного Центру аналізу, підготовки та освіти, що стане першою спільною інституцією України і Альянсу.

Міністр також прозвітував про зміни в системі міністерства оборони, зокрема про аудит ЗСУ та нагляд за поставленою американською зброєю.

Окрім того, триває перевірка постачань продуктів харчування для української армії. За словами Умєрова, тільки за попередні місяці виявили порушень на десятки мільйонів гривень.

"Ми воюємо і перевіряємо, і чуємо всіх. Ми тут працюємо разом з Нацполом, узгоджуємо дії щодо запобіганні порушень речового майна та харчування", – додав він.

Окремо Умєров розповів про зведення фортифікацій. За його словами, наразі обладнали більше ніж декілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій.

фронтвійна в Україніросія окупантиУмєров.

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