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LinkedIn для боротьби з вигоранням відправила більшість співробітників в тижневу оплачувану відпустку

Роботу продовжить лише ключова група співробітників, проте вони зможуть відпочити пізніше
Компанія LinkedIn, яка управляє однойменною соцмережею для пошуку та встановлення ділових контактів, з 5 квітня відправляє співробітників у тижневі оплачувані відпустки - для боротьби з вигоранням.
LinkedIn для боротьби з вигоранням відправила більшість співробітників в тижневу оплачувану відпустку Фото: Google

Про це в інтерв'ю CNN розповіла директор з персоналу компанії Тейла Хенсон, пише "Економічна правда".

За її словами, роботу продовжить лише ключова група співробітників, проте вони зможуть відпочити пізніше.

Вона зазначила, що завдяки тому, що у відпустку підуть майже всі співробітники, після повернення до роботи вони не будуть відчувати такий сильний стрес від завдань, які накопичилися за час їх відсутності.

"Я думаю, що вплив пандемії дійсно мав місце за ці місяці. Це був важкий час. Саме тоді ми бачили ознаки вигорання", - додала Хенсон.

Зазначається, що в LinkedIn регулярно проводять внутрішні опитування співробітників.

"Влітку 2020 року ці форми виявили у багатьох ознаки вигоряння. У зв'язку з цим компанія раніше ввела тренінги по боротьбі з вигоранням і "дні без зустрічей", коли персоналу не треба брати участь у зустрічах в Zoom", - пише CNN.

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05 04 2021 14:37
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