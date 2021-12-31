Лісові пожежі в Колорадо знищили сотні житлових будинків

За оцінками шерифа міста Суперіор, вогонь знищив там близько 580 житлових будинків та інших споруд.

Понад пів тисячі житлових будинків згоріли у двох лісових пожежах, які охопили невеликі міста в центральній частині штату Колорадо, США, що змусило десятки тисяч жителів шукати місця притулку.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN із посиланням на представників місцевої влади, передає Укрінформ.

"Історичний (за місцевими мірками - ред.) вітер зі швидкістю 80-100 миль на годину з поривами до 115 миль на годину (до 184 км/год - ред.) спричинив лісові пожежі, які призвели до поранень щонайменше шістьох людей, спонукали місцеву лікарню перевести пацієнтів в інше місце та змусили евакуювати міста Суперіор та Луїсвілл в окрузі Боулдер",- зазначається в повідомленні.

За оцінками шерифа міста Суперіор, вогонь знищив там близько 580 житлових будинків та інших споруд. Стихія також охопила торговельний центр та готель міста. У Луїсвіллі пожежа розкинулася на майже 650 гектарів. Правоохоронці допускають загрозу летальних випадків, зазначається в повідомленні.

Міста Суперіор і Луїсвілл знаходяться приблизно в 6-7 кілометрах один від одного. Кількість населення в одному становить 13 тис. жителів, у іншому 21 тис. відповідно. На місці стихії також спостерігається густий дим, який ускладнює ситуацію.

Нагадаємо, що у Сирії приведено у виконання 24 смертні вироки стосовно людей, визнаних винними в підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж, унаслідок яких минулого року загинуло три людини і згоріли тисячі гектарів землі.