Ліси Амазонії за останнє десятиліття виділили майже на 20% більше вуглекислого газу, ніж поглинули

Ми певною мірою очікували цього, але вперше отримали конкретні цифри, які показують, що бразильська Амазонія "перевернулася" і стала чистим джерелом викидів

За останні 10 років, з 2010-го, бразильські ліси басейну Амазонки виділили 16,6 мільярда тонн вуглекислого газу, а поглинули — 13,9 мільярда тонн. Фактично ліси виділили в атмосферу майже на 20% більше, ніж поглинули.

Про це свідчать результати дослідження Національного агрономічного інституту Франції, повідомляє The Guardian.

У дослідженні науковці розглядали об’єм CO₂, який поглинався та зберігався в міру зростання лісу, а також кількість викидів, що поверталися в атмосферу через спалення або знищення.

"Ми певною мірою очікували цього, але вперше отримали конкретні цифри, які показують, що бразильська Амазонія "перевернулася" і стала чистим джерелом викидів", - заявив співавтор дослідження Жан-П'єр Віньєрон.

У 2019 році світові викиди вуглекислого газу перевищили 40 мільярдів тонн. Ще пів століття тому показник був удвічі нижчим. Усі ці роки океани поглинали більш як 20% викидів вуглецю, а рослини й ґрунт - приблизно 30%.

Джунглі поглинають і накопичують CO₂ ефективніше за інші види лісів, тому екологи вважали їх головним союзником у боротьбі з наслідками антропогенного забруднення. Тепер покладатися на них не можна.

У басейні Амазонки міститься приблизно половина тропічних лісів світу, які вбирають і зберігають вуглець ефективніше, ніж інші види рослинності. Але якщо регіон стане чистим джерелом, а не "стоком" CO₂, подолати кліматичну кризу буде набагато складніше.

Зростання викидів вуглекислого газу джунглями Амазонії вчені пов'язують із їхньою вирубкою та пожежами. У 2019 році було знищено 3,9 мільйона гектарів тропічного лісу. Це майже в чотири рази більше, ніж у 2018-му.