Літак із футболістом перед падінням у Ла-Манш втрачав висоту і різко повертав, - слідство

Літак почало сильно підкидати після того, як Ібботсон поскаржився авіадиспетчерам на погану видимість

Літак, на якому перебував футболіст англійського клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала, чотири рази різко знижувався і набирав висоту в останні хвилини перед тим, як впасти в Ла-Манш.

Про це йдеться в проміжному звіті британського Управління з розслідування авіаційних інцидентів, повідомляє The Times.

Слідчі підтвердили, що ні пілот Девід Ібботсон, ні легкий літак, на якому він летів, не мали ліцензії на пасажирські перевезення.

Повідомляється, що літак почало сильно підкидати після того, як Ібботсон поскаржився авіадиспетчерам на погану видимість, перш ніж вдаритися об воду на швидкості близько 80 миль на годину (128 км/год).

Синоптики попереджали про дощ над Ла-Маншем, і слідчі заявили, що не змогли підтвердити, чи мав пілот ліцензію на політ вночі або для навігації з використанням тільки приладів.

У своєму останньому повідомленні Ібботсон підтвердив, що авіадиспетчери дали дозвіл на подальше зниження під час перетину Ла-Маншу. На той час літак уже здавався проблемним.

Після цього останнього повідомлення, протягом приблизно трьох хвилин, літак кілька разів різко втрачав і набирав висоту, здійснивши серію крутих поворотів, перш ніж впасти в море.

Літак розколовся на три частини, його уламки знайшли на глибині близько 68 метрів в 22 морських милях на північний захід від острова Гернсі.

Слідчі продовжать роботу, сподіваючись отримати більше інформації з аналізу радіолокаційних даних, щоб спробувати зрозуміти, що сталося в останні кілька хвилин польоту, і оцінити "можливі наслідки погодних умов в районі під час аварії".

Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".

Згодом рятувальники знайшли тіло на борту легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.