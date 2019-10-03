Літак, що летів до столиці Кенії розбився зі 157 пасажирами на борту, - ОНОВЛЕНО

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 пасажирами на борту розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.

"Підтверджено, що це сталося о 8:44 за місцевим часом", - сказав працівник авіакомпанії агентству Reuters. Він зазначив, що літак впав незадовго після вильоту зі столиці Ефіопії, Аддіс-Абеби - поблизу міста Бішофту, що за 62 кілометри на південний схід від столиці.

Про кількість загиблих наразі не повідомляють. В авіакомпанії заявили, що відправлять працівників на пошукові роботи й зроблять усе можливе, аби надати допомогу аварійним службам.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі висловив співчуття родинам загиблих.

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Усі пасажири літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який вилетів зі столиці Ефіопії та впав незадовго після льоту, загинули, повідомляє BBC з посиланням на заяву авіакомпанії.

"На борту немає нікого, хто б вижив", - зазначили в компанії. Також додали, що на борту були пасажири 33 країн світу.

Поки що невідомо, що стало причиною аварії.