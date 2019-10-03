Літак, що летів до столиці Кенії розбився зі 157 пасажирами на борту, - ОНОВЛЕНО
"Підтверджено, що це сталося о 8:44 за місцевим часом", - сказав працівник авіакомпанії агентству Reuters. Він зазначив, що літак впав незадовго після вильоту зі столиці Ефіопії, Аддіс-Абеби - поблизу міста Бішофту, що за 62 кілометри на південний схід від столиці.
Про кількість загиблих наразі не повідомляють. В авіакомпанії заявили, що відправлять працівників на пошукові роботи й зроблять усе можливе, аби надати допомогу аварійним службам.
Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі висловив співчуття родинам загиблих.
Оновлення:
Усі пасажири літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який вилетів зі столиці Ефіопії та впав незадовго після льоту, загинули, повідомляє BBC з посиланням на заяву авіакомпанії.
"На борту немає нікого, хто б вижив", - зазначили в компанії. Також додали, що на борту були пасажири 33 країн світу.
Поки що невідомо, що стало причиною аварії.
Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року в Яванському морі впав Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. На борту було 189 людей. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море.
Після розшифровки даних з'ясувалося, що у Boeing 737 чотири останніх польоти був несправний давач швидкості.
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