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Літак, що летів до столиці Кенії розбився зі 157 пасажирами на борту, - ОНОВЛЕНО

Серед них - 8 членів екіпажу
Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 пасажирами на борту розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.
Літак, що летів до столиці Кенії розбився зі 157 пасажирами на борту, - ОНОВЛЕНО Фото: з відкритих джерел

"Підтверджено, що це сталося о 8:44 за місцевим часом", - сказав працівник авіакомпанії агентству Reuters. Він зазначив, що літак впав незадовго після вильоту зі столиці Ефіопії, Аддіс-Абеби - поблизу міста Бішофту, що за 62 кілометри на південний схід від столиці.

Про кількість загиблих наразі не повідомляють. В авіакомпанії заявили, що відправлять працівників на пошукові роботи й зроблять усе можливе, аби надати допомогу аварійним службам.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі висловив співчуття родинам загиблих.

Оновлення:

Усі пасажири літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який вилетів зі столиці Ефіопії та впав незадовго після льоту, загинули, повідомляє BBC з посиланням на заяву авіакомпанії.

"На борту немає нікого, хто б вижив", - зазначили в компанії. Також додали, що на борту були пасажири 33 країн світу.

Поки що невідомо, що стало причиною аварії.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року в Яванському морі впав Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. На борту було 189 людей. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море.

Після розшифровки даних з'ясувалося, що у Boeing 737 чотири останніх польоти був несправний давач швидкості.

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10 03 2019 12:59
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