Літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом
24 вересня 2025, 13:35
Фото: з вільного доступу
Інцидент завершився без негативних наслідків
Військовий літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес на авіабазу у Литві, зафіксував спроби порушити роботу його GPS під час прольоту через Калінінград.
Про це пише El Mundo.
Інцидент завершився без негативних наслідків, оскільки літак отримував сигнали з військового супутника.
Окрім міністерки на борту були члени сімей військових з іспанського аеротактичного загону Vilkas — він дислокований на авіабазі Шяуляй у Литві та залучений до місії з патрулювання повітряного простору у країнах Балтії.
Також на борту були та журналісти, які супроводжували міністерку під час її візиту на базу, де вона зустрічається зі своїм литовським колегою у межах скоординованих дій з НАТО щодо стримування росії.
За даними медіа, командир повітряного судна применшив значення цього інциденту, пояснивши, що спроби дезорієнтувати пілотів є поширеними під час польотів над Калінінградом — як на цивільних, так і на військових літаках.