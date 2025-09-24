Літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом

Інцидент завершився без негативних наслідків

Військовий літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес на авіабазу у Литві, зафіксував спроби порушити роботу його GPS під час прольоту через Калінінград.

Про це пише El Mundo.

Інцидент завершився без негативних наслідків, оскільки літак отримував сигнали з військового супутника.

Окрім міністерки на борту були члени сімей військових з іспанського аеротактичного загону Vilkas — він дислокований на авіабазі Шяуляй у Литві та залучений до місії з патрулювання повітряного простору у країнах Балтії.

Також на борту були та журналісти, які супроводжували міністерку під час її візиту на базу, де вона зустрічається зі своїм литовським колегою у межах скоординованих дій з НАТО щодо стримування росії.

За даними медіа, командир повітряного судна применшив значення цього інциденту, пояснивши, що спроби дезорієнтувати пілотів є поширеними під час польотів над Калінінградом — як на цивільних, так і на військових літаках.