Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом

24 вересня 2025, 13:35
Літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом
Фото: з вільного доступу
Інцидент завершився без негативних наслідків
Військовий літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес на авіабазу у Литві, зафіксував спроби порушити роботу його GPS під час прольоту через Калінінград.
 
Про це пише El Mundo. 
 
Інцидент завершився без негативних наслідків, оскільки літак отримував сигнали з військового супутника.
 
Окрім міністерки на борту були члени сімей військових з іспанського аеротактичного загону Vilkas — він дислокований на авіабазі Шяуляй у Литві та залучений до місії з патрулювання повітряного простору у країнах Балтії.
 
Також на борту були та журналісти, які супроводжували міністерку під час її візиту на базу, де вона зустрічається зі своїм литовським колегою у межах скоординованих дій з НАТО щодо стримування росії.
 
За даними медіа, командир повітряного судна применшив значення цього інциденту, пояснивши, що спроби дезорієнтувати пілотів є поширеними під час польотів над Калінінградом — як на цивільних, так і на військових літаках.
війна в Україніросія окупантиІспанія

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється