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Літня Олімпіада в Токіо або буде 2021 року, або не буде взагалі - глава Міжнародного олімпійського коміте

Тепер наступна Літня Олімпіада має відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року
Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах допустив скасування Літніх Олімпійських ігор - вони мали відбутися в Токіо в 2020 році, але були перенесені на 2021-ий через пандемію коронавірусу.
Літня Олімпіада в Токіо або буде 2021 року, або не буде взагалі - глава Міжнародного олімпійського коміте Фото: з вільних джерел

В інтерв’ю BBC Sports Бах зазначив: у разі, якщо в 2021 році можливості провести Олімпійські змагання не буде, їх доведеться скасувати взагалі, пише "Громадське".

"Не можна вічно утримувати 3-5 тисяч людей в організаційному комітеті. Не можна тримати спортсменів і спортсменок у стані невизначеності", - сказав глава МОК.

Він додав, що наразі комітет посилено готується до проведення Олімпіади в 2021-му. Зокрема, йдеться про організацію проживання атлетів в Олімпійському містечку та забезпечення інших необхідних заходів безпеки, аби не наразити нікого на небезпеку COVID-19.

"Не існує ніякого готового плану, тож ми щодня придумуємо щось нове", - сказав Бах.

24 березня на прохання прем'єр-міністра Японії Абе Шіндзо МОК відтермінував проведення Літніх Олімпійських ігор-2020 на рік. Сталося це через пандемію коронавірусу.

Тепер наступна Літня Олімпіада має відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Зазначимо, що ще раніше Міжнародний олімпійський комітет виключив можливість проведення Олімпійських ігор-2020 у Токіо без глядачів, оскільки, на його думку, це суперечитиме самій суті олімпійських змагань, покликаних збирати людей разом.

Літні Олімпійські ігри мали відбутися в Токіо з 24 липня до 9 серпня. Перенесення ігор відбулося вперше в історії Олімпіади: раніше змагання через світові війни скасовували в 1916, 1940 і 1944 роках.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2020 у Токіо не можна перенести більше, ніж на один рік

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21 05 2020 16:52
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