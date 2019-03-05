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Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році, - Омелян

"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології (5G)"
Національна комісія регулювання звязку та інформатизації у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G.
Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році, - Омелян Фото: Daily Mail

"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології (5G). Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо", - розповів Омелян, інформує "Економічна правда".

Нагадаємо, що Південна Корея незабаром стане першою країною у світі, яка запустить мобільний інтернет п'ятого покоління 5G.

 

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03 05 2019 17:35
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