ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональна комісія регулювання звязку та інформатизації у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році, - Омелян
"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології (5G)"
Фото: Daily Mail
"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології (5G). Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо", - розповів Омелян, інформує "Економічна правда".
Нагадаємо, що Південна Корея незабаром стане першою країною у світі, яка запустить мобільний інтернет п'ятого покоління 5G.
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03 05 2019 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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