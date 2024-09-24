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Ліван заявив про 500 загиблих і 1600 поранених унаслідок ізраїльських ударів – WSJ

24 вересня 2024, 08:33
Ліван заявив про 500 загиблих і 1600 поранених унаслідок ізраїльських ударів – WSJ
Фото: AFP
Ізраїль стверджує, що знищив тисячі ракет.
Ліван повідомив про 500 загиблих, зокрема жінок і дітей, унаслідок учорашніх ударів Ізраїлю по цілях "Хезболли". Ще 1600 людей, згідно з заявою, були поранені.
 
Про це пише Wall Street Journal.
 
Ізраїль заявив про удари по понад 1300 об'єктах військової інфраструктури, серед них – крилатих ракетах, ракетах середньої і малої дальності, дронах та бойовиках. Також ціллю був лідер "Хезболли" Алі Каракі, який перебуває під антитерористичними санкціями США, повідомили обізнані джерела журналістів.
 
Втім, Ліван запевнив, що Каракі живий.
 
"Ми знищили тисячі ракет, якими били по містах в Ізраїлі та ізраїльських громадянах", – сказав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.
 
У понеділок ізраїльський уряд ухвалив введення "спеціальної ситуації" у країні терміном на тиждень, що дає повноваження застосовувати обмеження в громадах. Такі обмеження уже давно чинні на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном, а тепер їх розширили.
 
Речник Збройних сил Ізраїлю Даніель Хаґарі попередив, що удари триватимуть, і закликав мешканців Лівану триматися подалі від цілей бойовиків. Від яких саме – він не уточнив. Ліванці розповідали, що перед ударами отримували попередження на телефони. 26-річна Джинаж Хаміє розповіла, що їй подзвонили й попередили, що її місце перебування невдовзі атакують, тож їй треба звідти забиратися.
 
"Ми не сприйняли повідомлення серйозно. Ми у війні і це одна з її форм", – прокоментувала вона.
 
Однак невдовзі після цього її місто зазнало удару.
 
Деякі мешканці та посадовці Лівану повідомляли про отримання голосових і текстових повідомлень із закликом евакуюватися. Таке повідомлення у власному офісі отримав і міністр інформації.
 
На тлі загострення ситуації американське міністерство оборони в понеділок повідомило, що надсилає на Близький Схід нові сили, але не уточнило, на який термін і для якої місії.
 
"У світлі зростання напруженості на Близькому Сході та з великої обережності ми посилаємо невелику кількість додаткового військового персоналу США, щоб посилити наші сили, які вже знаходяться в регіоні. Але з міркувань оперативної безпеки я не збираюся коментувати чи надавати деталі", — сказав речник, генерал-майор ВПС Пет Райдер.
 
Додаткові сили становлять приблизно два десятки військовослужбовців, які могли б допомогти в разі евакуації, сказав представник оборони.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїльЛіван

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