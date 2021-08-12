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Lloyd's List, одну з найстаріших газет у світі, виставлено на продаж

Історія видання налічує близько трьох століть. Спочатку це був інформаційний листок зі списком суден, що прибували та відпливали, який вивішувався на стіні кав'ярні Едварда Ллойда в Лондоні
Британська компанія Informa PLC у вівторок виставила на продаж Lloyd's List, одне з найстаріших діючих видань у світі, у рамках програми виходу з непрофільних активів.
Lloyd Фото: Delo.ua

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Історія видання налічує близько трьох століть. Спочатку це був інформаційний листок зі списком суден, що прибували та відпливали, який вивішувався на стіні кав'ярні Едварда Ллойда в Лондоні. У 1734 році він дістав назву Lloyd's List, або просто The List, і почав виходити щотижня. Нині видання повністю перейшло в онлайн (остання друкована версія вийшла в 2013 році), воно освітлює широке коло тем, пов'язаних із морськими перевезеннями, страхуванням суден, логістикою, глобальною торгівлею і морським правом.

Видання перейшло у власність Informa в 1998 році, коли компанію було створено в результаті злиття IBC Group PLC і Lloyd's of London Press. Фірмі також належить відоме британське видавництво Taylor & Francis.

Акції Informa дорожчають на 1,1% у Лондоні на 10:20 кч. Від початку року капіталізація компанії знизилася на 8,5%, до 7,2 млрд фунтів стерлінгів.

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08 12 2021 14:50
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