Лондон і Париж обговорюють участь своїх військових у миротворчій місії в Україні

Розгортання західного контингенту могло б допомогти підтримати режим припинення вогню, однак союзники мають сумніви.

Лідери Великої Британії та Франції Кір Стармер і Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну в якості миротворчих сил після потенційної угоди про припинення бойових дій.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент Франції вже обговорив цю ідею з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак численні джерела в уряді Британії стверджують, що дискусія ведеться, хоча остаточне рішення ще не прийняте.

"Ми дещо забігаємо наперед", – повідомив один зі співрозмовників The Telegraph.

"Є проблеми щодо того, що ми можемо підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання – стосовно ризиків, які може становити місія для цих військ, а також – чи буде це ескалацією", – додав він.

Наразі європейські лідери намагаються вирішити питання гарантування безпеки Україні з огляду на наполягання обраного президента США Дональда Трампа на укладанні Києвом мирної угоди з москвою.

Він вже відмовився від своєї передвиборчої обіцянки покласти край війні «в перший день» на посаді президента, але прагне зробити це протягом перших шести місяців своєї адміністрації.

Публічно позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці самі мають вирішити, чи проводити переговори і коли це зробити.

У приватному ж порядку, пише видання, міністри та політики очікують, що Трамп змусить Україну та росію сісти за стіл переговорів, і вже розмірковують над тим, що буде далі.

Одна з ідей, про яку зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи доведеться західним військам гарантувати дотримання умов угоди та безпекупідконтрольної Києву території.

Позиція Трампа щодо розміщення американських військ за кордоном і його критика фінансової підтримки України означають, що війська США навряд чи братимуть участь у цій місії, вважають більшість британських посадовців.

Тож йдеться про те, що кордон між Україною та росією зі створенням демілітаризованої "буферної" зони охоронятимуть війська Великої Британії та європейських союзників.

Будь-яка відправка військ створить значний тиск на бюджет Міністерства оборони в той час, коли казначейство шукає можливості для скорочення витрат.

До того ж, розгортання тисяч британських військ у той час, коли військове керівництво вже попередило, що Сполучене Королівство не має спроможності вести війну, може бути сприйняте росією як ескалація.

Досі всі прем’єр-міністри відкидали ідею розміщення британського контингенту в Україні відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в країну в лютому 2022 року.

Невирішеним залишається також питання про те, чи буде створена безпольотна зона над українською територією, і як це можна буде забезпечити.

Як повідомлялося, восени минулого року Франція провела таємні військові навчання, що базувалися на досвіді Збройних сил України, яким вдалося стримати повномасштабний російський наступ у лютому 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні 16 січня, до України з неоголошеним раніше візитом приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.