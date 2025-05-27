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Лондон направить $3 млрд від заморожених активів рф на озброєння і ремонт техніки Україні

27 травня 2025, 11:58
Лондон направить $3 млрд від заморожених активів рф на озброєння і ремонт техніки Україні
Фото: dt.ua
Кошти Україна отримає протягом 2025–2026 років.

Міністерство оборони Великої Британії , Міністерство оборони України, і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали угоду про використання надприбутків від заморожених активів рф в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Документ був підписаний першим заступником міністра оборони Сергієм Боєвим, заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян, а також генерал-майором Анна-Лі Райлі і директором Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Сполученого Королівства.

"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", - заявив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів, які будуть спрямовані на: закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній та закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

"Українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", - сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Київ подякував уряду Британії за надання цього фінансового пакета і за підтримку виробництва озброєння в Україні.

У Міноборони нагадали, що ініціатива ERA є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні.

Загальна сума програми - 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.

 
війна в Україніактиви рф

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