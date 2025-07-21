Лондон за два місяці передав Києву боєприпасів до ППО та артилерії на £150 млн

Загалом цього року уряд Британії планує витратити близько £700 мільйонів.

За останні два місяці Велика Британія поставила Україні боєприпаси для систем протиповітряної оборони і артилерії на суму понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"Протягом останніх двох місяців до України було доставлено боєприпаси для ППО та артилерії на понад £150 мільйонів. Це супроводжується закупівлею сотень зенітних ракет і тисяч артилерійських снарядів для української армії", — заявили у відомстві.

Також уряд Британії планує витратити цього року близько £700 мільйонів на закупівлю боєприпасів для ППО та артилерії, включно з уже переданими на £150 мільйонів. Частина коштів також піде на закупівлю додаткових безпілотників, обслуговування та ремонт зброї, раніше переданої Україні.

"путін останніми тижнями здійснює наймасштабніші авіаудари по українських містах з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У відповідь Велика Британія, разом із США та європейськими партнерами, активізує постачання критично важливої системи ППО", — заявили в британському уряді.

Навесні Велика Британія підписала з Україною угоду про додаткову військову допомогу на суму £2,26 мільярда, що буде профінансована за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Фактично дві третини цих коштів уже спрямовано на закупівлю озброєння та боєприпасів протягом останніх двох місяців.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив, що за останні шість місяців Лондон передав Києву 50 тисяч безпілотників військового призначення.

"Цьогорічна військова підтримка України з боку Великої Британії є безпрецедентною. Ми передали 50 тисяч дронів за останні шість місяців і боєприпаси до ППО та артилерії на £150 мільйонів лише за останні два", — додали в Міноборони.

Згідно з даними відомства, у межах коаліції з постачання безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія, Україна також отримала 20 тисяч дронів. Загалом на збільшення постачання БПЛА у 2025 році британський уряд вже виділив £350 мільйонів. Це дозволить наростити обсяги поставок із 10 тисяч дронів у 2024 році до 100 тисяч — у 2025-му.

Нагадаємо, що сьогодні розпочалася чергова зустріч "Рамштайн": 52 країни беруть участь. Це вже 28 зустріч у цьому форматі.