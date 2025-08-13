Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лондон закликав Мерца і Макрона утриматися від тиску на Трампа перед зустріччю з путіним – The Telegraph

13 серпня 2025, 17:12
Лондон закликав Мерца і Макрона утриматися від тиску на Трампа перед зустріччю з путіним – The Telegraph
Фото: dt.ua
Є побоювання, що надмірний тиск може відштовхнути американського президента і ускладнити переговори.

Британські посадовці закликали європейських лідерів припинити публічні заяви та вимоги щодо переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром путіним. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Британія стурбована, що публічний тиск з боку таких політиків, як Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кая Каллас, може відштовхнути Трампа і навіть призвести до виключення Європи з переговорного процесу.

"На відміну від європейців, ми уникаємо публічних вимог до американців, адже це лише дратуватиме Трампа", - заявив один зі співрозмовників.

У Даунінг-стріт наголошують, що вплив на Трампа має здійснюватися за закритими дверима, а не через публічні заяви. Прем’єр-міністр Кір Стармер від початку переговорів утримується від публічних коментарів, обираючи дипломатію поза увагою ЗМІ.

Вже за два дні має відбутись перша зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна. 

Наразі ж напередодні зустрічі відбувається відеоконференція, де Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорюють майбутню зустріч.

 

Дональд ТрампВелика Британія

