Лондон запровадив нові санкції проти поплічників путіна
08 лютого 2023, 15:56
Фото: з вільних джерел
Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, зокрема безпілотники.
Про це повідомляє Sky News, загалом пакет санкцій стосується шести організацій, що надають військове обладнання для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, що надають підтримку кремлівським елітам.
Так, до списку потрапили:
- Об'єднана двигунобудівна корпорація (виробник російських безпілотників);
- «РТ-Комплект» (виробляє деталі для гелікоптерів);
- «Оборонлогістика» (організовує транспортування та доставку російської військової техніки);
- «Універсалмаш» і «Ліпєцк» (виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів);
- «Топаз» (компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації).
Під санкціями також опинилися:
- Борис Тітов – уповноважений при президенті рф з прав підприємців;
- Павло Тітов – президент асоціації «Ділова росія» (до речі, син Бориса Тітова);
- Микола Єгоров – донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в росії;
- Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regnum;
- Світлана Кривоногих – акціонерка банку «росія» та «Національної Медіа Групи», які послідовно просувають російську агресію проти України;
- Віктор Мячин – власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків «Аеростарт»;
- Олексій Репік – голова правління фармацевтичної компанії «Р-Фарм» (лише за останній рік кілька разів зустрічався з путіним);
- Євгеній Школов – колишній помічник президента і заступник голови ради директорів ВАТ «Системний оператор Єдиної енергетичної системи».