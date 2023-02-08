Лондон запровадив нові санкції проти поплічників путіна

Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, зокрема безпілотники.

Про це повідомляє Sky News, загалом пакет санкцій стосується шести організацій, що надають військове обладнання для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, що надають підтримку кремлівським елітам.

Так, до списку потрапили:

Об'єднана двигунобудівна корпорація (виробник російських безпілотників);

«РТ-Комплект» (виробляє деталі для гелікоптерів);

«Оборонлогістика» (організовує транспортування та доставку російської військової техніки);

«Універсалмаш» і «Ліпєцк» (виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів);

«Топаз» (компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації).



Під санкціями також опинилися: