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Lugano Business Forum в травні обговорить участь бізнесу у відновленні України

03 травня 2023, 14:31
Lugano Business Forum в травні обговорить участь бізнесу у відновленні України
Фото: 24 канал

11-12 травня у швейцарському місті Лугано має відбутися перший Lugano Business Forum.

Про це повідомляється на сайті Lugano Business Forum.

"Форум об'єднає представників європейського бізнесу, передусім зі Швейцарії та України, асоціацій, організацій, урядовців та лідерів думок для обговорення актуальних питань участі приватного сектора в реальних проєктах післявоєнної відбудови України", – йдеться в повідомленні.

Організовують захід Україно-Швейцарська бізнес асоціація, Швейцарська торгова асоціація SGV та Блокчейн асоціація України.

Lugano Business Forum офіційно визнано частиною URC2023 та етапом підготовки основної Конференції з відновлення України.

"Бізнес-форум Лугано проводиться для того, щоб надати іноземному бізнесу та капіталу доступ до найбільшого світового проєкту наступного десятиліття: відновлення та трансформації України", – зазначають організатори.

На форумі обговорять 7 ключових тем: енергоресурси, харчові технології, Digital, FinTech та ІТ, медицину та біотехнології, будівництво та промисловість, венчурний капітал і стартапи, а також видобуток сировини.

Lugano Business ForumКонференція з відновлення УкраїниURC2022

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