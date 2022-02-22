Луганську ТЕС знову відключили через обстріли

Трансформатор пошкодили о 12:30 у вівторок. Працівники станції не постраждали

Луганську теплоелектростанцію обстріляли, внаслідок чого загорівся трансформатор зв’язку.

Про це повідомляє ДТЕК Луганська ТЕС.

Трансформатор пошкодили о 12:30 у вівторок. Працівники станції не постраждали.

Внаслідок обстрілу теплоелектростанція не може забезпечувати мінімальне навантаження, тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії.

ЛуТЕС є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню, зазначили у ДТЕК. Це дозволить енергетикам та працівникам мереж провести ремонтні роботи та убезпечити обладнання для подальшої роботи станції після стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадуємо:

У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання вранці у вівторок. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС.

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

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