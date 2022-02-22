НОВИНИЛуганську теплоелектростанцію обстріляли, внаслідок чого загорівся трансформатор зв’язку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луганську ТЕС знову відключили через обстріли
Трансформатор пошкодили о 12:30 у вівторок. Працівники станції не постраждали
Фото: aa.com.tr
Про це повідомляє ДТЕК Луганська ТЕС.
Трансформатор пошкодили о 12:30 у вівторок. Працівники станції не постраждали.
Внаслідок обстрілу теплоелектростанція не може забезпечувати мінімальне навантаження, тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії.
ЛуТЕС є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.
Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню, зазначили у ДТЕК. Це дозволить енергетикам та працівникам мереж провести ремонтні роботи та убезпечити обладнання для подальшої роботи станції після стабілізації ситуації в регіоні.
Нагадуємо:
У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання вранці у вівторок. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС.
Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".
18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.
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22 02 2022 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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