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Лукашенко підписав декрет про передачу влади у Білорусі в разі його смерті

Декрет передбачає, що Рада безпеки спільно з губернаторами повинна вирішити питання щодо проведення виборів нового президента, призначивши їх дату
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу".
Лукашенко підписав декрет про передачу влади у Білорусі в разі його смерті Фото: kp.by
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.
 
Документ передбачає, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр.
 
На території країни при цьому негайно вводиться надзвичайний або воєнний стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.
 
Декрет передбачає, що Рада безпеки спільно з губернаторами повинна вирішити питання щодо проведення виборів нового президента, призначивши їх дату.
 
Документ набуває чинності з моменту підписання.
 
Напередодні Лукашенко заявив, що готовий до проведення дострокових президентських виборів за умови, що в США одночасно відбудеться аналогічне голосування.
 
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09 05 2021 13:55
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