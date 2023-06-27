лукашенко підтвердив приїзд Прігожина і пояснив, чим "Вагнер" займатиметься у білорусі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко хоче, щоб командири з ПВК "Вагнер" поділились досвідом і допомогли білоруським збройним силам покрищити навички.

Олександр Лукашенко підтвердив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Прігожин перебуває у Білорусі, а також заявив, що білоруси можуть записуватися до ПВК, проте окремих пунктів вербування не буде.

Про це повідомляє інформагентство БелТА.

"Так, справді, він сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їх рахунок", - сказав Лукашенко.

І додав, що зараз багато розмов і балачок про "Вагнер".

"Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо. Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Вони на передовій – штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "Вагнер" розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні, про тактику і озброєння, навчать як наступати, як оборонятися.

На думку глави рб, це безцінно і ось це білоруським збройним силам від "вагнерівців" треба взяти.

"Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо", – додав Лукашенко.