Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лукашенко придумав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії

Насправді літаку настійно рекомендувалося змінити курс на Мінськ біля міста Ліда
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.
Лукашенко придумав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії Олександр Лукашенко. Фото: polittech.org

Про це Лукашенко заявив під час виступу в Палаті представників парламенту Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

"Літак розвернули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", - сказав Лукашенко.

Насправді літаку настійно рекомендувалося змінити курс на Мінськ біля міста Ліда, звідки до Островецької АЕС близько 100 км.

Інформація про Швейцарію звучить вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам" в тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 ее змушували пілотів сісти.

"Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували", - сказав він.

За його словами, три людини вийшли з літака в Мінську, "щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ".

На зустріч з Лукашенком запрошені офіційні особи, проурядові політологи, блогери, соціологи, а також редактори і журналісти державних видань.

Напередодні Палата представників проголосувала за звернення до Лукашенка з пропозицією об'єднати парламентські вибори з місцевими і перенести їх на 2023 рік.

Нагадаємо, що Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером Романом Протасевичем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2021 11:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.