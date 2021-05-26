Лукашенко придумав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії
Про це Лукашенко заявив під час виступу в Палаті представників парламенту Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".
"Літак розвернули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", - сказав Лукашенко.
Насправді літаку настійно рекомендувалося змінити курс на Мінськ біля міста Ліда, звідки до Островецької АЕС близько 100 км.
Інформація про Швейцарію звучить вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам" в тому числі Мінську.
Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.
Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 ее змушували пілотів сісти.
"Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували", - сказав він.
За його словами, три людини вийшли з літака в Мінську, "щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ".
На зустріч з Лукашенком запрошені офіційні особи, проурядові політологи, блогери, соціологи, а також редактори і журналісти державних видань.
Напередодні Палата представників проголосувала за звернення до Лукашенка з пропозицією об'єднати парламентські вибори з місцевими і перенести їх на 2023 рік.
Нагадаємо, що Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером Романом Протасевичем.
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