Лукашенко придумав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.

Про це Лукашенко заявив під час виступу в Палаті представників парламенту Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

"Літак розвернули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", - сказав Лукашенко.

Насправді літаку настійно рекомендувалося змінити курс на Мінськ біля міста Ліда, звідки до Островецької АЕС близько 100 км.

Інформація про Швейцарію звучить вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам" в тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 ее змушували пілотів сісти.

"Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували", - сказав він.

За його словами, три людини вийшли з літака в Мінську, "щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ".

На зустріч з Лукашенком запрошені офіційні особи, проурядові політологи, блогери, соціологи, а також редактори і журналісти державних видань.

Напередодні Палата представників проголосувала за звернення до Лукашенка з пропозицією об'єднати парламентські вибори з місцевими і перенести їх на 2023 рік.

Нагадаємо, що Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером Романом Протасевичем.