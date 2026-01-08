Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лукашенко призначив своєму синові стипендію за "обдарованість"

08 січня 2026, 10:31
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за
Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету білорусі.

Самопроголошений президент білорусі  лукашенко підписав розпорядження про "соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів", призначивши стипендію своєму синові Миколі. Документ було підписано 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Документально лукашенко нібито лише ухвалив рішення ради фонду президента. Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету білорусі.
 
Загалом у списку одержувачів стипендії лукашенка – приблизно 200 осіб. Миколу Лукашенка в ньому вказано як студента четвертого курсу Білоруського державного університету.
 
"Радые Свабода" зазначає, що молодший син лукашенка регулярно опиняється серед "обдарованих" студентів, яким призначають спеціальну стипендію.
 
За даними журналістів, виплата передбачена на перший семестр і становить 251,99 білоруських рублів на місяць (приблизно 3,6 тисяч грн).

 

Лукашенковійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється