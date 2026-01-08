Лукашенко призначив своєму синові стипендію за "обдарованість"

Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету білорусі.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко підписав розпорядження про "соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів", призначивши стипендію своєму синові Миколі. Документ було підписано 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Документально лукашенко нібито лише ухвалив рішення ради фонду президента. Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету білорусі.

Загалом у списку одержувачів стипендії лукашенка – приблизно 200 осіб. Миколу Лукашенка в ньому вказано як студента четвертого курсу Білоруського державного університету.