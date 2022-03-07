Лукашенко розповів, що вже давно визначив участь Білорусі у війні росії проти України
Про це він сказав 3 липня під час покладання квітів до меморіалу "Курган Слави", передає білоруський державний ресурс «БелТа».
Лукашенко зокрема визнав, що його режим є єдиним, який підтримує росію у війні проти України.
"А скільки країн із того боку? Майже пів сотні, які фактично воюють проти росії в Україні. Щось не складається балансу. І взагалі ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із російською федерацією? З країною, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу - Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи", - розповідає Лукашенко.
Він також додав, що у Білорусі та росії нині "фактично єдина армія".
"Наша участь у спецоперації мною визначена давно. Першого дня початку цієї операції, коли я сказав, згадайте: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині. І ми зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоби не допустити цього удару в спину росіянам із боку натовських військ", - каже Лукашенко.
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