Лукашенко розповів, що вже давно визначив участь Білорусі у війні росії проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповідає, що він вже давно визначив роль білорусів у війні росії проти України.

Про це він сказав 3 липня під час покладання квітів до меморіалу "Курган Слави", передає білоруський державний ресурс «БелТа».

Лукашенко зокрема визнав, що його режим є єдиним, який підтримує росію у війні проти України.

"А скільки країн із того боку? Майже пів сотні, які фактично воюють проти росії в Україні. Щось не складається балансу. І взагалі ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із російською федерацією? З країною, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу - Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи", - розповідає Лукашенко.

Він також додав, що у Білорусі та росії нині "фактично єдина армія".

"Наша участь у спецоперації мною визначена давно. Першого дня початку цієї операції, коли я сказав, згадайте: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині. І ми зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоби не допустити цього удару в спину росіянам із боку натовських військ", - каже Лукашенко.