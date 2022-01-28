Лукашенко заявив, що не воюватиме на території України

Але ми – рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння – з глибини віків. І це треба зберегти, будь-якою ціною. Адже братерство набагато вище, ніж надумані образи та містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки – основа спільної безпеки та виживання

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко після оголошення послання до білоруського народу та Національних зборів, відповідаючи на запитання із зали, суперечливо заявив, що у випадку можливої ​​війни з Україною білоруська армія на території України не воюватиме.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію БелТА в Ютубі.

"Я не пошлю на чужу територію (військових – ред.), воювати ми не будемо", – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання щодо можливості задіяння білоруських військових у війні в Україні.

Щоправда, у фразі перед цим він згадав про можливість війни на чужій території. "У нас армія створена для того, щоб на нашій території захищати себе. Прийдуть убивати – отримають на всю котушку і на нашій, і на чужій території. Ми ніколи не будемо джерелом війни", – сказав Лукашенко.

До того, в самому зверненні до народу та парламенту Білорусі Лукашенко пообіцяв надати військову підтримку Росії, якщо її територія зазнає агресії.

Лукашенко також стверджує, що для Заходу важливо "втопити в крові російсько-українське братерство, наше слов'янське братерство".

"Але ми – рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння – з глибини віків. І це треба зберегти, будь-якою ціною. Адже братерство набагато вище, ніж надумані образи та містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки – основа спільної безпеки та виживання", – заявив Лукашенко. Він стверджує: "Ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо".

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною "цілий контингент білоруської армії", мотивуючи тим, що нібито "українці почали стягувати туди війська".

Раніше, 19 січня, він же заявляв, що на спільних білорусько-російських навчаннях, які планується провести в Білорусі в лютому, буде відпрацьовано протистояння на західному (Польща, Балтія) та південному (Україна) напрямку.

Пізніше було зроблено уточнення, що ці навчання стануть завершальним етапом раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі. Терміни російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість" визначені як 4-20 лютого.

На Заході експерти розглядають кілька можливих варіантів російської агресії проти України. Зокрема, в оприлюднених документах американської розвідки йдеться про те, що Росія може організувати вторгнення за участі сотні батальйонних тактичних груп, або 175 тис. військовослужбовців. Близько 50 таких груп вже розгорнуто біля України на півночі та сході, а також у Криму на півдні. Російські війська можуть також просунутися з Білорусі.