ЛУН показав детальну статистику про якість повітря в Києві за останні 20 років
Раніше ЛУН публікував дані про формальдегіді. Тепер команда зібрала інформацію також про диоксиде сірки і азоту, вуглекислому газі, фенолу і зважених речовинах. Джерелом стали відома Центральної геофізичної обсерваторії, передає AIN.UA.
В ЛУН з'ясували, що зараз повітря в Києві перевищує допустиму норму за чотирма з шести показників. Допустимий рівень спостерігається лише у вуглекислого газу і зважених речовин.
Раніше представники компанії розповідали AIN.UA, що спільно зі студентами факультету радіофізики КНУ розробляють точні і недорогі домашні датчики, які можна буде встановити на вікні. Це дозволить створити власну мережу моніторингу якості повітря.
Нагадаємо, що засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев. Таким чином він підтримав екологічну компанію #TeamTrees.
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