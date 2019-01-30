Луценко дав Гриценку 24 години на вибачення за слова про сина в АТО

Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на заяву кандидата у президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка про те, що генпрокурор ховав свого сина від служби в АТО.

Зокрема, Гриценко, намагаючись відповісти на питання в інтерв’ю Дмитру Гордону про причини неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби Луценко та інші чиновники не ховали своїх синів від фронту, повідомляє "Українська правда".

"Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення. Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади", - написав Луценко.



Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Поки бравий екс-міністр оборони заявляв, що призов його сина є покаранням за громадянську позицію, мій Сашко разом з побратимами вів вогонь по противнику з-під Пісків в ході оборони ДАПу (Донецького аеропорту – УП)", - стверджує він.



Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

За словами Луценка, він не вважає це чимось особливим. На його думку це - обов’язок кожного громадянина України.

"Поняття честі у мене і мого сина зовсім інші, ніж у цього г...", - додав генпрокурор.

Також Луценко опублікував світлини сина у формі та на фоні військової техніки.



Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook також опублікувала відео "повернення хлопців з АТО".

"Серед яких можна упізнати і простого солдата Сашка Луценка, такого ж чумазого, бородатого, втомленого", - написала Сарган.

Дивитися відео з 2.06 хв

Гриценко в інтерв’ю Гордону заявив, що на відміну від президента Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО, нагадує видання.

За словами Гриценка, якби сини суддів, прокурорів і влади були на фронті, то війна б уже закінчилася, не було б торгівлі на крові, мародерства і солдати були б всім забезпечені, без допомоги волонтерів.

"Він (син Гриценка - ред.) був командиром взводу по охороні аеродрому в Дніпрі, звідки діяли армійська авіація і спецназ. Якось син мені подзвонив і сказав, що його взвід ліквідовують. Я поставив всіх на вуха і з'ясував, що Петро Олексійович дав пряму вказівку відкликати мого сина в тил, щоб закрити мені рота", - розповів Гриценко.

Гриценко сказав, що після цього подзвонив міністру оборони та керівнику адміністрації президента та пригрозив чималим скандалом, після чого наказ скасували.