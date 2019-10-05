Луценко назвав порушення, які слід розслідувати під час виборчої кампанії
“Фактично ці 4 позиції є для нас важливими під час кампанії, що пройшла: формування виборчих фондів через підставних осіб, підкуп виборців, незаконна оплата членів виборчих комісій і агресія під час виборчих зібрань. На цих 4 позиціях прошу сконцентруватися. Це важливо для країни, яка навчилася демократичним методам”, - сказав Луценко під час оперативної наради прокурорів областей, інформує "Укрінформ".
Він наголосив, що такі випадки, як зіткнення, силові напади, побиття, пошкодження агітаційних матеріалів тощо, “це має відійти в минуле, якщо ми живемо в нормальній демократичній цивілізованій країні”.
Нагадаємо, що міжнародні спостерігачі вважають, що 21 квітня другий тур виборів Президента України був добре організований, а зафіксовані незначні порушення не вплинули на результати виборів.
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