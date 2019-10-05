Луценко назвав порушення, які слід розслідувати під час виборчої кампанії

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що необхідно сконцентруватися на розслідуванні справ щодо формування виборчих фондів через підставних осіб, підкупу виборців, незаконної оплати членів виборчих комісій і фактах агресії під час виборчих зібрань.

“Фактично ці 4 позиції є для нас важливими під час кампанії, що пройшла: формування виборчих фондів через підставних осіб, підкуп виборців, незаконна оплата членів виборчих комісій і агресія під час виборчих зібрань. На цих 4 позиціях прошу сконцентруватися. Це важливо для країни, яка навчилася демократичним методам”, - сказав Луценко під час оперативної наради прокурорів областей, інформує "Укрінформ".

Він наголосив, що такі випадки, як зіткнення, силові напади, побиття, пошкодження агітаційних матеріалів тощо, “це має відійти в минуле, якщо ми живемо в нормальній демократичній цивілізованій країні”.

Нагадаємо, що міжнародні спостерігачі вважають, що 21 квітня другий тур виборів Президента України був добре організований, а зафіксовані незначні порушення не вплинули на результати виборів.

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