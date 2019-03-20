Луценко: посол США передала мені список осіб, яких просила не притягати до відповідальності
У ГПУ підтвердили, що Луценко дав інтерв'ю виданню HillTV. The Hill - одне з провідних політичних видань США, яке фокусує увагу на роботі Конгресу і Білого Дому, часто з нього починають свій день американські політики, повідомляє LB.ua.
"На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні притягати до відповідальності", - розповів Луценко.
"Моя відповідь - неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол не завадять мені розслідувати, якщо має місце злочин", - продовжив він.
Держдепартамент назвав твердження Луценка "відвертою вигадкою".
"Ми бачили повідомлення про ці звинувачення", - розповів спікер Держдепартаменту. - "США наразі не надають жодної допомоги Генеральній прокуратурі України, але раніше робили спробу підтримати фундаментальну реформу сфери юстиції, зокрема після Революції гідності 2014 року. Коли політична воля для справжніх реформ у кількох прокурорів, які змінювали один одного, виявилася недостатньою, ми скористалися нашою відповідальністю перед американськими платниками податків і переспрямували допомогу більш продуктивним проектам".
Луценко також повідомив, що Генпрокуратура не отримала близько $4 млн, які посольство США в Україні повинно було виділити на його відомство, заявивши, що "ситуація насправді досить дивна" і зазначив, що кошти були виділені, але в Україні їх "ніколи не отримували".
"Ми отримали від Посольства США лист від посла, що гроші, про які ми говоримо, були під повним контролем посольства США, і що Посольство не вимагало нашої правової оцінки цих фактів. Ситуація була досить дивною, оскільки кошти, про які ми говоримо, були призначені для Генеральної прокуратури, і ми сказали [їм], що ми ніколи не бачили їх, і посольство США відповіло, що проблем немає", - додав генпрокурор.
Нагадаємо, що в ЗМІ оприлюднили прізвища росіян, проти яких ЄС введе санкції за керченську агресію.
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