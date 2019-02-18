Луценко пояснив, що є підкупом виборців і коли можуть затримати агітатора

Правоохоронці можуть затримувати агітаторів, лише якщо вони не припиняють агітувати без вихідних даних кандидата або підкуповують виборців.

На цьому наголосив генеральний прокурор Юрій Луценко на координаційній нараді керівників правоохоронних органів щодо майбутніх виборів, інформує УП.

"Всі кандидати вже зареєстровані, тож неприпустима будь-яка агітація без вихідних даних. Якщо поліція виявляє такі випадки, має бути там же на місці виписаний адміністративний штраф. Якщо людина не припиняє своєї незаконної діяльності, має бути викликана спецгрупа, людина має бути затримана й доставлена у райвідділ з подальшими процесуальними діями", – пояснив Луценко.

"Але тільки якщо людина не зупинилася в порушенні закону… Не потрібно повторювати помилки, які сталися на сході України, коли агітаторів просто загрібають в автозак і везуть в райвідділ. Адмінпорушення треба фіксувати, штрафи виписувати, але 208 стаття для затримання в цьому випадку не працює", – наголосив він.

Генпрокурор додав: "Виставляння агітаційних наметів, якщо в них все нормально з поданою заявкою, вихідними даними й агітацію, яку вони розповсюджують, є також законним. І закон не передбачає право органу місцевого самоврядування збирати за це гроші. У нас Чернівці вирішили трохи підзаробити на цьому. Це незаконно".

"А в Луганській області поліція чомусь вважає, що потрібен дозвіл міськради на встановлення агітаційних наметів. Це також не відповідає закону. Завдання поліції одне: (перевірити) чи подана заявка на намет в орган місцевого самоврядування і чи вся продукція має вихідні дані. Інших вимог до учасників процесу бути не може", – сказав він.

"Підкупом виборців є гроші цінні подарунки, продукти – все, крім сувенірів із партійною символікою та агітаційної літератури. Роздача окулярів, роздача пайків у партійних пакетах, видача грошей – не тільки виборцям, але навіть агітаторам, заборонена законом", – заявив Луценко.

"Якщо ми отримуємо сигнал, що десь підкуповують виборців, Національна поліція має право затримувати людину, яка щойно вчинила злочин або вчиняє. Якщо йдеться про закрите приміщення, поліція має право заходити туди, але прокуратура потім іде в суд щодо законності цього – тож узгоджуйте", – закликав генпрокурор.

"Перевірте, чи не є це приміщення народного депутата, бо у них ми не маємо права заходити взагалі – без рішення Верховної Ради", – наголосив він.

Луценко також нагадав, що недопустимо голосувати за громадянина, який перебуває за кордоном:

"Це чистий кримінал, який легко розкриється. На день виборів всі списки відсутніх в Україні громадян буде передано в електронному вигляді органам. Якщо на дільниці виявлять голосування за відсутнього громадянина – чистий кримінал для того, хто видав цей бюлетень".

Він додав, що голосування за мертвих теж легко вичислити. – і закликав звірити реєстри виборців і померлих громадян.

Крім того, Луценко нагадав, що для мітингів потрібно подавати заявки, а поліція має розводити мітинги й контрмітинги, а також "діяти по закону, але жорстко, з тими, хто приходить зі зброєю" на мітинги.

Нагадаємо, що поліцейські загалом з початку передвиборчої кампанії відкрили 52 кримінальні провадження.