Луценко про можливий обмін Вишинського на полонених моряків: Передати його Росії неможливо

"Треба мати на увазі, що Вишинський формально є громадянином України, тому передача його Росії неможлива. Принаймні до того часу, поки суд не винесе рішення у його справі"

Передати Росії головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, наприклад, в обмін на полонених моряків, юридично неможливо, бо він є громадянином України.

За його словами, "оперативні та розвідувальні джерела» свідчать, що Вишинський "найбільше цікавить господарів Кремля", повідомляє "Громадське".

Водночас Луценко наголосив, що зараз немає юридичних можливостей передати його РФ в обмін на когось з українських політв’язнів, зокрема на полонених моряків.

"Треба мати на увазі, що Вишинський формально є громадянином України, тому передача його Росії неможлива. Принаймні до того часу, поки суд не винесе рішення у його справі", - сказав Луценко.

Він пояснив, що в разі засудження Вишинський зможе виїхати з України лише після відбуття покарання. Генпрокурор зазначив, що навіть якщо суд відправить головреда "РИА Новости" під домашній арешт, це ніяк не вплине на можливість обміняти його.

Водночас Луценко нагадав, що Україна не один раз обмінювала тих, кого вже засудив український суд.

"У нас є добра серйозна практика, коли ми обмінювали сотні злочинців на наших військовослужбовців та цивільних осіб, захоплених терористами. Ще раз підкреслюю - тільки тих кого вже засудили", - уточнив він.

На запитання щодо можливості обміну Вишинського на моряків Луценко не відповів, зазначивши тільки, що візит російського омбудсмена "багато про що каже".

"У Росії відбуваються якісь рухи, які свідчать про можливість обміну. Коли, кого і за яких умов, коментувати вже я не можу", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, що поліція посилила охорону Подільського районного суду Києва, який сьогодні розгляне продовження запобіжного заходу для керівника агентства "РІА Новости Украины" Кирила Вишинського.